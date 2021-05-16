Війна у Секторі Газа: Палестина та Ізраїль повідомили кількість жертв
За тиждень збройного конфлікту в Секторі Газа були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.
Деталі: За даними палестинської сторони, вже було вбито щонайменше 149 осіб, в тому числі 41 дитина. У свою чергу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.
За словами представників палестинського міністерства охорони здоров'я, щонайменше чотверо палестинців були вбиті в результаті нових ударів по Газі. Серед загиблих - лікар-невролог, а його дружина і дочка отримали поранення.
У ранковому зведенні в неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що минулої ночі палестинці запустили приблизно 120 ракет у бік Ізраїлю. При цьому близько 11 з них навіть не долетіли до лінії зіткнення і впали на території Сектора Газа.
Водночас у неділю вранці Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.
Нагадаємо:
- 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь, відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
- 15 травня повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинки командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари та Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.
- Вежа у Секторі Газа була знищена ізраїльською армією у суботу. Там розміщувались офіси міжнародних видань - Associated Press та "Аль-Джазіра". При цьому Ізраїль запевняє, що будівля також використовувалася крилом військової розвідки ХАМАС й саме тому стала об'єктом атаки.