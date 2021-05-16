Все иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.

Источник: The Times of Israel

Детали: В субботу авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air приостановили полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаниям, которые ранее отменили все рейсы.

На доске расписания полетов израильского международного аэропорта "Бен-Гурион" пока отображается ряд авиакомпаний, которые все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.

Напомним: