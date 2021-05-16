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Все иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

Воскресенье, 16 мая 2021, 11:53

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.

Источник: The Times of Israel

Детали: В субботу авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air приостановили полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаниям, которые ранее отменили все рейсы.

На доске расписания полетов израильского международного аэропорта "Бен-Гурион" пока отображается ряд авиакомпаний, которые все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.

Напомним:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь, с тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
  • За неделю военного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

Темы: авиаСектор ГазаИзраильвойна


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