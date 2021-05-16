ООС: у неділю 4 обстріли, українські військові відповідали

У неділю в районі ООС зафіксовано 4 ворожих обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На ворожі обстріли бійці ООС відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає.