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ООС: у неділю 4 обстріли, українські військові відповідали

Неділя, 16 травня 2021, 17:49

У неділю в районі ООС зафіксовано 4 ворожих обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На ворожі обстріли бійці ООС відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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