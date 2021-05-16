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ООС: в воскресенье 4 обстрела, украинские военные отвечали

Воскресенье, 16 мая 2021, 17:49

В воскресенье в районе ООС зафиксировано 4 вражеских обстрела, ВСУ открывали ответный огонь, боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

На вражеские обстрелы бойцы ООС открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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