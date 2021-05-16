ООС: в воскресенье 4 обстрела, украинские военные отвечали

В воскресенье в районе ООС зафиксировано 4 вражеских обстрела, ВСУ открывали ответный огонь, боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

На вражеские обстрелы бойцы ООС открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет.