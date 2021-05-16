ООС: в воскресенье 4 обстрела, украинские военные отвечали
Воскресенье, 16 мая 2021, 17:49
В воскресенье в районе ООС зафиксировано 4 вражеских обстрела, ВСУ открывали ответный огонь, боевых потерь среди украинских военных нет.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
На вражеские обстрелы бойцы ООС открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда