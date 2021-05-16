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Штрафи за в'їзд із ОРДЛО через РФ можуть скасувати влітку – Арестович

Неділя, 16 травня 2021, 19:35
Штрафи за в'їзд із ОРДЛО через РФ можуть скасувати влітку – Арестович

Штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть бути скасовані влітку.

Джерело: спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом"

Деталі: Арестович зазначив, що окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території, і українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

Пряма мова: "А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються.

Це проблема відома, і віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою".

"Коли я ставив йому (Рєзнікову, - ред.) це питання, він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена".

Більше деталей: За словами Арестовича, зняття цієї заборони доводиться погоджувати більш ніж із 10 відомствами.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОТКГРосія
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