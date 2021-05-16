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Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович

Воскресенье, 16 мая 2021, 19:35

Штрафы для украинцев, которые въезжают в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом.

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом"

Детали: Арестович отметил, что оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

Прямая речь: "А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются.

Это проблема известная, и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой".

"Когда я задавал ему (Резникову, — ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена".

Больше деталей: По словам Арестовича, снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с 10 ведомствами.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОТКГРосcия


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