Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович
Штрафы для украинцев, которые въезжают в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом.
Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом"
Детали: Арестович отметил, что оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.
Прямая речь: "А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются.
Это проблема известная, и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой".
"Когда я задавал ему (Резникову, — ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена".
Больше деталей: По словам Арестовича, снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с 10 ведомствами.