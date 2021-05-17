E-демократія: подати петицію можна буде на порталі "Дія"

Українська держава робить перший крок до електронної демократії – єдиний портал державних послуг "Дія" запускає місцеві петиції.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", Офіс президента

Пряма мова: "Сьогодні – знаковий день, коли ми робимо перший крок на шляху до електронної демократії. І цей крок – запуск у "Дії" електронних петицій".

Деталі: Запуск електронних місцевих петицій на порталі "ВзаємоДія" дає змогу подати петицію до своєї територіальної громади або підтримати петиції інших.

Голосування – абсолютно прозоре, запевняють ініціатори.

Пілотний проєкт електронних петицій уже доступний у містах Полтава, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Хмельницький, Ужгород, Дніпро, Тернопіль, Черкаси та Херсон.