Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

E-демократія: подати петицію можна буде на порталі "Дія"

Понеділок, 17 травня 2021, 13:13
E-демократія: подати петицію можна буде на порталі Дія

Українська держава робить перший крок до електронної демократії – єдиний портал державних послуг "Дія" запускає місцеві петиції. 

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", Офіс президента

Пряма мова: "Сьогодні – знаковий день, коли ми робимо перший крок на шляху до електронної демократії. І цей крок – запуск у "Дії" електронних петицій".

Деталі: Запуск електронних місцевих петицій на порталі "ВзаємоДія" дає змогу подати петицію до своєї територіальної громади або підтримати петиції інших. 

Голосування – абсолютно прозоре, запевняють ініціатори. 

Пілотний проєкт електронних петицій уже доступний у містах Полтава, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Хмельницький, Ужгород, Дніпро, Тернопіль, Черкаси та Херсон.

доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: петиціяЗеленськийдіджиталізаціяДія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
петиція
"Відверто розчаровує". Автор петиції про заборону книжок з Росії прокоментував відповідь Зеленського
Немає підстав: Шмигаль відповів на петицію про звільнення Ткаченка
Петиція про звільнення міністра культури Ткаченка зібрала необхідну кількість підписів
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: