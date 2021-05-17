E-демократия: подать петицию можно будет на портале "Дія"

Украинское государство делает первый шаг к электронной демократии – единый портал государственных услуг "Дія" запускает местные петиции.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация".

Прямая речь: "Сегодня – знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. И этот шаг – запуск в "Дія" электронных петиций".

Детали: Президент поблагодарил команду Министерства цифровой трансформации за проведенную работу.

"Верю, что вместе мы обязательно построим страну без багов и вирусов", – сказал он.