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E-демократия: подать петицию можно будет на портале "Дія"

Понедельник, 17 мая 2021, 13:13
E-демократия: подать петицию можно будет на портале Дія

Украинское государство делает первый шаг к электронной демократии – единый портал государственных услуг "Дія" запускает местные петиции.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация".

Прямая речь: "Сегодня – знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. И этот шаг – запуск в "Дія" электронных петиций", Офис президента

Детали: Запуск электронных местных птицей на портале "ВзаємоДія" позволяет подать петицию в своей территориальной общине или поддержать петиции других.

Голосование – абсолютно прозрачное, уверяют инициаторы.

Пилотный проект электронных петиций уже доступен в городах Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Днепр, Тернополь, Черкассы и Херсон.

УП, дополнено

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Темы: петицияЗеленскийдиджитализацияДія
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