E-демократия: подать петицию можно будет на портале "Дія"
Понедельник, 17 мая 2021, 13:13
Украинское государство делает первый шаг к электронной демократии – единый портал государственных услуг "Дія" запускает местные петиции.
Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация".
Прямая речь: "Сегодня – знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. И этот шаг – запуск в "Дія" электронных петиций".
Детали: Президент поблагодарил команду Министерства цифровой трансформации за проведенную работу.
"Верю, что вместе мы обязательно построим страну без багов и вирусов", – сказал он.