"Дія" презентувала новинки, Федоров озвучив план діджиталізації на 3 роки

До 2024 року в Україні планується оцифрувати всі державні послуги, охопити 95% населення доступом до якісного інтернету і навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності, а також втричі збільшити обсяг надходжень в ІТ-галузь.

Джерело: віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Diia Summit Spring 2021, Офіс президента

Пряма мова Федорова: "Більш ніж один мільйон українців цього року отримають доступ до фіксованого оптичного інтернету. Це тисячі об’єктів соціальної інфраструктури – школи, лікарні".

Деталі: Президент Володимир Зеленський, відкриваючи форум, сказав, що за останні півроку понад 2 мільйони громадян вперше отримали доступ до 4G, мільйон українців навчились азів цифрової грамотності, а цьогоріч влада прагне забезпечити доступом до фіксованого інтернету 3 тисячі українських сіл, їхні школи, лікарні та бібліотеки.

На форумі представили останні напрацювання діджитал-команди.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб зазначив, що для безпечного використання цифрових документів по всій країні з 17 травня у додатку "Дія" запрацював новий сервіс – статичний QR, що допоможе надати цифрові документи готелям та невеликим організаціям.

Комплексна послуга "єМалятко" відтепер стає доступною для мешканців тимчасово окупованих територій. Через "Укрпошту" батьки зможуть отримати оригінал паперового свідоцтва про народження дитини після його замовлення онлайн.

Також у "Дії" вже можна змінити місце реєстрації.

На порталі запрацювали й нові послуги у сфері будівництва: декларація про готовність об’єкта до експлуатації; дозвіл на виконання будівельних робіт; сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію; видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

"Це дуже потужний удар по корупції у цій сфері і вже передостанній крок для того, щоб ми взагалі запустили дозвіл про початок будівельних робіт повністю автоматичним, без славнозвісних чиновників ДАБІ. Вірю, що зможемо це зробити вже цього року. Ми очікуємо на ухвалення відповідного законопроекту в парламенті", – сказав Вискуб.

Також на порталі "Дія" стає доступною електронна сплата адміністративного збору. Сьогодні вона запускається як пілотний проект у Рівному, Хмельницькому та Одесі, а згодом пошириться на всю територію України.

Також у "Дії" запускається послуга реєстрації речових прав на нерухоме майно онлайн. Зараз вона реалізується в пілотному режимі в Харкові, після чого буде розгорнута на всю країну.

17 травня на порталі "Дія" запускається можливість подачі заявок на отримання пільгового кредиту для внутрішньо переміщених осіб – на 20 років під 3% річних.

Революційною є й можливість автоматичної реєстрації ФОП в Україні. Також стартує комплекс податкових послуг зі сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОП І-ІІІ груп.

Також запускають електронні місцеві петиції на порталі "ВзаємоДія".