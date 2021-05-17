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"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года

Понедельник, 17 мая 2021, 14:10
Дія презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года
president.gov.ua

К 2024 году в Украине планируется оцифровать все государственные услуги, охватить 95% населения доступом к качественному интернету и научить 6 миллионов украинцев базовой цифровой грамотности, а также втрое увеличить объем поступлений в IT--отрасль.

Источник: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Diia Summit Spring 2021, Офис президента

Прямая речь Федорова: "Более одного миллиона украинцев в этом году получат доступ к фиксированному оптическому интернету. Это тысячи объектов социальной инфраструктуры – школы, больницы".

Детали: Президент Владимир Зеленский, открывая форум, сказал, что за последние полгода более 2 миллионов граждан впервые получили доступ к 4G, миллион Украинский научились азам цифровой грамотности, а в этом году власти стремятся обеспечить доступом к фиксированному интернету 3 тысячи украинских сел, их школы, больницы и библиотеки.

На форуме представили последние наработки диджитал-команды.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб отметил, что для безопасного использования цифровых документов по всей стране с 17 мая в приложении "Дія" заработал новый сервис – статический QR, что поможет предоставлять цифровые документы отелям и небольшим организациям.

Комплексная услуга "еМалятко" отныне становится доступной для жителей временно оккупированных территорий. Через "Укрпочту" родители смогут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении ребенка после его заказа онлайн.

Также в "Дії" уже можно изменить место регистрации.

На портале заработали и новые услуги в сфере строительства: декларация о готовности объекта к эксплуатации; разрешение на выполнение строительных работ; сертификат о принятии объекта в эксплуатацию; выдача строительного паспорта застройки земельного участка.

"Это очень мощный удар по коррупции в этой сфере и уже предпоследний шаг для того, чтобы мы вообще запустили разрешение о начале строительных работ полностью автоматическим, без знаменитых чиновников ГАСК. Верю, что сможем это сделать в этом году. Мы ожидаем принятия соответствующего законопроекта в парламенте", – сказал Вискуб.

Также на портале "Дія" становится доступной электронная оплата административного сбора. Сегодня она запускается как пилотный проект в Ровно, Хмельницком и Одессе, а затем распространится на всю территорию Украины.

Также в "Дія" запускается услуга регистрации прав на недвижимое имущество онлайн. Сейчас она реализуется в пилотном режиме в Харькове, после чего будет развернута на всю страну.

17 мая на портале "Дія" запускается возможность подачи заявок на получение льготного кредита для внутренне перемещенных лиц – на 20 лет под 3% годовых.

Революционной является и возможность автоматической регистрации ФЛП в Украине. Также стартует комплекс налоговых услуг по уплате единого налога и единого социального взноса для ФЛП I-III групп.

Также запускают электронные местные петиции на портале "ВзаємоДія".

"Украинская правда" в Threads

Темы: диджитализацияФедоровтехнологиибизнесстроительство
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