Через "Дію" можна буде замінити водійське посвідчення та прописку

У державному додатку "Дія" з’явилась функція заміни посвідчення водія та, для мешканців семи міст, можливість змінити місце реєстрації.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час "Diia Summit", цитує МВС

Пряма мова Гончарова: " І сьогодні ми презентуємо нові — надзвичайно важливі та зручні послуги для користувачів Дії, які зможуть ще більше відчути зручність від використання цифрових послуг. Для автомобілістів ми запускаємо заміну посвідчення водія через мобільний додаток "Дія".

"Вже зараз ми запроваджуємо електронну зміну реєстрації місця проживання. З початку ця послуга буде можлива для мешканців міст Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь та Кривий Ріг. А до кінця року — для всієї України".

Деталі: За словами заступника Авакова, незабаром буде запроваджена можливість доставки посвідчень водія прямо додому.

Щодо зміни місця реєстрації, то для використання цієї можливості необхідно мати лише ID-паспорт. Зареєструватись у власному житлі можна буде без додаткових погоджень, в іншому випадку – необхідне буде отримання електронного погодження реєстрації від власника житла.

Зміни будуть проведені протягом доби автоматично.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.