Степанов прокоментував можливу відставку та згадав про підкилимні ігри

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонує відправити у відставку, звинувачує у цій ситуації підкилимні ігри "політичних сил із низькими рейтинтом".

Джерело: відеозвернення міністра Максима Степанова у Facebook

Пряма мова: "Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми. У свою чергу депутати, усвідомлюючи всю міру своєї відповідальності, мають приймати рішення.

Між мною і колегами інколи виникали суперечки. Оскільки я завжди твердо стояв на позиціях, що здоров’я нації не можна ставити в залежність від будь-яких інших проєктів.

Поки підкилимні ігри стосувались мене особисто, я не зважав. Однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відверто та відкрито. Закривати очі на те, як роками політичних сил з низьким рейтингом знищується політична система і лікарів знову намагаються загнати в стійло я не буду".

Деталі: Степанов наполягає на тому, що політичним силам не подобалась його "боротьба за високі зарплати і соціальні гарантії медиків". Саме це начебто "йшло в розріз з їх ідеологією лікаря кріпака, який перебуває у повній залежності від медичних бюрократів".

Проте наразі чинний міністр не прокоментував заяви очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який причиною відставки назвав провалену вакцинації проти коронавірусу.

Також очільник МОЗ ніяким чином не прокоментував причетність до подання про його відставку президента Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля, хоча саме останній і вніс його до Верховної Ради. Як саме "політичні сили із низьким рейтингом" могли вплинути на рішення Шмигаля Степанов не пояснив.

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