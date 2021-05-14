Голова парламентської фракції Давид Арахамія заявив, що причиною подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова є незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Наскільки мені зараз відомі настрої у фракції, то з великою вірогідністю, він буде звільнений. Буде подання, а потім голосування в залі...

Назрів процес підведення підсумків. У нас дуже погана ситуація із швидкістю вакцинацій, у процес вакцинації особисто втручався президент, діставав ці вакцини, спілкувався з виробниками.

Коли вони спілкувались, то неодноразово чули зворотній зв’язок, що наше Міністерство охорони здоров'я зверталось трошки пізніше, ніж інші. Можливо, завдяки цьому є затримки в постачанні. Коли вся країна працює над тим, щоб дістати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то треба міняти керівництво".

Деталі: Арахамія підтвердив, що наступником Степанова може стати головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Останній начебто вже погодився очолити МОЗ.

Ляшко, за його словами, у міністерстві не займався вакцинацією, а опікувався іншими питаннями, які мали результати.

Що передувало: До Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.