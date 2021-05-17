Степанов прокомментировал возможную отставку и вспомнил о подковерных играх

Министр здравоохранения Максим Степанов, которого премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает отправить в отставку, обвиняет в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтинтом".

Источник: видеообращение министра Максима Степанова в Facebook

Прямая речь: "Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты, осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решения.

Между мной и коллегами иногда возникали споры. Поскольку я всегда твердо стоял на позициях, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов.

Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как годами политических сил с низким рейтингом уничтожается политическая система и врачей снова пытаются загнать в стойло я не буду".

Детали: Степанов настаивает на том, что политическим силам не нравилась его "борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков". Именно это вроде "шло в разрез с их идеологией врача крепостного, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов".

Однако пока действующий министр не прокомментировал заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который причиной отставки назвал проваленную вакцинацию против коронавируса.

Также глава Минздрава никоим образом не прокомментировал причастность к представлению о его отставке президента Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля, хотя именно последний и внес его в Верховную Раду. Как "политические силы с низким рейтингом" могли повлиять на решение Шмыгаля Степанов не объяснил.

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