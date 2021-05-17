Білорусам не покажуть Євробачення

На цьогорічне Євробачення в Роттердамі Білорусь хотіла відправити гурт "Галасы ЗМеста" з піснею російською мовою "Я научу тебя". Колектив відомий тим, що у своїх композиціях висміює протести в країні, лідерку опозиції Світлану Тихановську.