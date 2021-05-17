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Білорусам не покажуть Євробачення

Понеділок, 17 травня 2021, 15:39
Білорусам не покажуть Євробачення
Фото eurovision.tv

Белтелерадіокомпанія не транслюватиме "Євробачення" у Білорусі.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що представника Білорусі не допустили на конкурс.

Передісторія:

  • На цьогорічне Євробачення в Роттердамі Білорусь хотіла відправити гурт "Галасы ЗМеста" з піснею російською мовою "Я научу тебя". Колектив відомий тим, що у своїх композиціях висміює протести в країні, лідерку опозиції Світлану Тихановську.

  • 10 березня Конкурс відмовив Білорусі в участі і попросив замінити пісню, оскільки її вважали політизованою.

  • Згодм організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі у конкурсі цього року, оскільки дві пісні білоруського гурту порушували правила конкурсу та могли нашкодити його репутації.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЄвробачення
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