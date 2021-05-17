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Белорусам не покажут Евровидение

Понедельник, 17 мая 2021, 15:39
Белорусам не покажут Евровидение
Фото eurovision.tv

Белтелерадиокомпания не будет транслировать "Евровидение" в Беларуси.

Источник: РИА Новости

Детали: Такое решение принято в связи с тем, что представителя Белоруссии не допустили на конкурс.

Предыстория:

  • На нынешнее Евровидение в Роттердаме Беларусь хотела отправить группу "Галасы ЗМеста" с песней на русском языке "Я научу тебя". Коллектив известен тем, что в своих композициях высмеивает протесты в стране, лидера оппозиции Светлану Тихановську.
  • 10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.
  • Позже организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как две песни беларусской группы нарушали правила конкурса и могли навредить его репутации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЕвровидение
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