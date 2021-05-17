Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Белорусам не покажут Евровидение

Понедельник, 17 мая 2021, 15:39

Белтелерадиокомпания не будет транслировать "Евровидение" в Беларуси.

Источник: РИА Новости

Детали: Такое решение принято в связи с тем, что представителя Белоруссии не допустили на конкурс.

Предыстория:

  • Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как две песни беларусской группы нарушали правила конкурса и могли навредить его репутации.
  • На нынешнее Евровидение в Роттердаме Беларусь хотела отправить группу "Галасы ЗМеста" с песней на русском языке "Я научу тебя". Коллектив известен тем, что в своих композициях высмеивает протесты в стране, лидера оппозиции Светлану Тихановську.
  • 10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.

Темы: БеларусьЕвровидение


powered by lun.ua
Главное сегодня

Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков

"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года

видеоВ сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили

В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА

США закрыли последнее консульство в России

Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ

Все новости...
Беларусь
Беларусь делает платным выезд в Украину, Польшу и Литву
В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы: "слил" документ каналу Nexta
ЕС вскоре примет новый пакет санкций против режима Лукашенко
Последние новости
15:43
Часть областей могут перейти в "зеленую" зону - Шмыгаль
15:39
Белорусам не покажут Евровидение
15:19
В Польше умерла украинка, пострадавшая в аварии автобуса в начале марта
15:15
фото, видеоТаможенников поймали на махинациях: привозили авто из Грузии с занижением пошлины
15:12
25% украинцев считают, что переболели на COVID-19. Опрос
15:11
Топ-чиновники РФ не могут владеть недвижимостью в США и Чехии - Песков
15:10
Семенченко прокомментировал новое подозрение: Почему я в камере, а Медведчук - нет
15:00
Украина, Грузия и Молдова создали новый формат сотрудничества для совместного движения в ЕС
14:59
Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков
14:57
Мининфраструктуры начинает экспериментальный проект
Все новости...