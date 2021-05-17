Белорусам не покажут Евровидение
Понедельник, 17 мая 2021, 15:39
Белтелерадиокомпания не будет транслировать "Евровидение" в Беларуси.
Источник: РИА Новости
Детали: Такое решение принято в связи с тем, что представителя Белоруссии не допустили на конкурс.
Предыстория:
- Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как две песни беларусской группы нарушали правила конкурса и могли навредить его репутации.
- На нынешнее Евровидение в Роттердаме Беларусь хотела отправить группу "Галасы ЗМеста" с песней на русском языке "Я научу тебя". Коллектив известен тем, что в своих композициях высмеивает протесты в стране, лидера оппозиции Светлану Тихановську.
- 10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.