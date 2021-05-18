У ЄС послабили правила для Pfizer — тепер вакцини можна зберігати довше
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що після розмороження невідкриті флакони вакцини проти COVID-19 виробника Pfizer можна зберігати в холодильнику до місяця.
Джерело: BBC з посиланням на заяву EMA
Деталі: Це набагато довше, аніж рекомендувалося раніше (5 діб).
Видання зазначає, що необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer. Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.
Очікується, що ця зміна вплине на розгортання вакцинації в ЄС.
Що передувало: Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:
- до 6 місяців при температурі від -60°C до -80°C;
- до 120 годин (5 діб) при температурі від +2°C до +8°C;
- до 2 годин при температурі до +25°C.
Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2°C до +25°C.
Нагадаємо:
- Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.
- Вакцина Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури від -60°C до -80°C.