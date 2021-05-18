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У ЄС послабили правила для Pfizer — тепер вакцини можна зберігати довше

Вівторок, 18 травня 2021, 07:30
У ЄС послабили правила для Pfizer — тепер вакцини можна зберігати довше
flickr

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що після розмороження невідкриті флакони вакцини проти COVID-19 виробника Pfizer можна зберігати в холодильнику до місяця.

Джерело: BBC з посиланням на заяву EMA

Деталі: Це набагато довше, аніж рекомендувалося раніше (5 діб).

Видання зазначає, що необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer. Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.

Очікується, що ця зміна вплине на розгортання вакцинації в ЄС.

Що передувало: Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:

  • до 6 місяців при температурі від -60°C до -80°C;
  • до 120 годин (5 діб) при температурі від +2°C до +8°C;
  • до 2 годин при температурі до +25°C.

Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2°C до +25°C.

Нагадаємо:

  • Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.
  • Вакцина Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури від -60°C до -80°C. 

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинація
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