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В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше

Вторник, 18 мая 2021, 07:30
В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше
flickr

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после размораживания неоткрытые флаконы вакцины против COVID-19 производителя Pfizer можно хранить в холодильнике до месяца.

Источник: BBC со ссылкой на заявление EMA

Детали: Это гораздо дольше, чем рекомендовалось ранее (5 суток).

Издание отмечает, что необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer. Предварительные требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.

Ожидается, что это изменение повлияет на развертывание вакцинации в ЕС.

Что предшествовало: Раньше сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:

  • до 6 месяцев при температуре от -60°C до -80°C;
  • до 120 часов (5 суток) при температуре от +2°C до +8°C;
  • до 2 часов при температуре не выше 25°C.

После разведения вакцина хранится 6 часов при температуре от 2°C до +25°C.

Напомним:

  • Вакцина Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата - BNT162b2, его называют также Comirnaty.
  • Вакцина Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре от -60°C до -80°C.

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Темы: вакцинация
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