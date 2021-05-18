В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после размораживания неоткрытые флаконы вакцины против COVID-19 производителя Pfizer можно хранить в холодильнике до месяца.

Источник: BBC со ссылкой на заявление EMA

Детали: Это гораздо дольше, чем рекомендовалось ранее (5 суток).

Издание отмечает, что необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer. Предварительные требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.

Ожидается, что это изменение повлияет на развертывание вакцинации в ЕС.

Что предшествовало: Раньше сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:

до 6 месяцев при температуре от -60°C до -80°C;

до 120 часов (5 суток) при температуре от +2°C до +8°C;

до 2 часов при температуре не выше 25°C.

После разведения вакцина хранится 6 часов при температуре от 2°C до +25°C.

Напомним: