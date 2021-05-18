Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше

Вторник, 18 мая 2021, 07:30
flickr

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после размораживания неоткрытые флаконы вакцины против COVID-19 производителя Pfizer можно хранить в холодильнике до месяца.

Источник: BBC со ссылкой на заявление EMA

Детали: Это гораздо дольше, чем рекомендовалось ранее (5 суток).

Издание отмечает, что необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer. Предварительные требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.

Ожидается, что это изменение повлияет на развертывание вакцинации в ЕС.

Что предшествовало: Раньше сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:

  • до 6 месяцев при температуре от -60°C до -80°C;
  • до 120 часов (5 суток) при температуре от +2°C до +8°C;
  • до 2 часов при температуре не выше 25°C.

После разведения вакцина хранится 6 часов при температуре от 2°C до +25°C.

Напомним:

  • Вакцина Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата - BNT162b2, его называют также Comirnaty.
  • Вакцина Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре от -60°C до -80°C.

Темы: вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

От авиаударов погибли 212 палестинцев, из них треть — дети

Аргентина вытеснила США из тройки стран, где больше всего новых COVID-инфицирований

На Индию обрушился самый мощный за 20 лет циклон — 150 тысяч человек эвакуировали

Байден — Нетаньяху: У Израиля есть право на защиту

Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет, Израиль открыл огонь в ответ

видеоЖурналисты проанализовали телефонные разговоры вероятно Медведчука с 2014 года

Все новости...
вакцинация
Johnson & Johnson вдвое сократила поставки в ЕС на этой неделе — Reuters
Часть областей могут перейти в "зеленую" зону – Шмыгаль
Не сомневайтесь – вакцинируйтесь!
Последние новости
07:30
В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше
07:00
В индийском селе открыли COVID-больницу под открытым небом — капельницы цепляют на деревья
06:26
Johnson & Johnson вдвое сократила поставки в ЕС на этой неделе — Reuters
05:52
От авиаударов погибли 212 палестинцев, из них треть — дети
05:38
Аргентина вытеснила США из тройки стран, где больше всего новых COVID-инфицирований
04:17
ЕС продлил киберсанкции против российских и китайских хакеров
03:30
На Индию обрушился самый мощный за 20 лет циклон — 150 тысяч человек эвакуировали
02:19
Байден — Нетаньяху: У Израиля есть право на защиту
01:22
В Италии ослабили ограничения на фоне уменьшения смертности от COVID-19
00:28
Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет, Израиль открыл огонь в ответ
Все новости...