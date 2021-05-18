В ЕС ослабили правила для Pfizer — теперь вакцины можно хранить дольше
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после размораживания неоткрытые флаконы вакцины против COVID-19 производителя Pfizer можно хранить в холодильнике до месяца.
Источник: BBC со ссылкой на заявление EMA
Детали: Это гораздо дольше, чем рекомендовалось ранее (5 суток).
Издание отмечает, что необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer. Предварительные требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.
Ожидается, что это изменение повлияет на развертывание вакцинации в ЕС.
Что предшествовало: Раньше сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:
- до 6 месяцев при температуре от -60°C до -80°C;
- до 120 часов (5 суток) при температуре от +2°C до +8°C;
- до 2 часов при температуре не выше 25°C.
После разведения вакцина хранится 6 часов при температуре от 2°C до +25°C.
Напомним:
- Вакцина Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата - BNT162b2, его называют также Comirnaty.
- Вакцина Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре от -60°C до -80°C.