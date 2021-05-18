Служив в українській армії: СБУ викрила колишнього бойовика

Військова контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у підрозділі Збройних Сил в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Слідство встановило, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР" зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Його "робота" полягала в огляді і перевірці документів громадян і транспортних засобів.

Невдовзі чоловік залишив бойовиків, а вже згодом влаштувався до української армії. Для цього він надав недостовірні дані у військкомат. Службу він ніс в одній із частин у Донецькій області.

Під час проведення обшуків у чоловіка вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

Зловмиснику повідомили про підозру у створені не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.