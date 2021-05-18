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Служил в украинской армии: СБУ разоблачила бывшего боевика

Вторник, 18 мая 2021, 12:28
Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика в подразделении Вооруженных Сил в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Следствие установило, что мужчина в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Его "работа" заключалась в осмотре и проверке документов граждан и транспортных средств.

Вскоре мужчина оставил боевиков, а уже потом устроился в украинскую армию. Для этого он предоставил недостоверные данные в военкомат. Службу нес в одной из частей в Донецкой области.

Во время проведения обысков у мужчины изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Темы: СБУОбъединенные силы на ДонбассеВооруженные силы


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