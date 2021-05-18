"Батьківщина" влаштувала демарш на засіданні щодо відставок міністрів

Парламентська фракція "Батьківщина" вирішила залишити сесійну залу під час засідання, на якому розглядаються відставки трьох міністрів уряду.

Джерело: лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко на засіданні Верховної Ради

Пряма мова Тимошенко: "Ми то знаємо, що сьогодні абсолютна влада Зеленського. У нього є все: уряд, більшість в парламенті, силові структури, його все, його країна.

Всі в парламенті розуміють, що це політика президента, але шоу, яке видається по телебаченню, воно свідчить про інше. Президент намагається перекласти відповідальність на своїх бояр. І тому чехарда в уряді, заміни міністрів. І тому не міністрів треба міняти, не переставляти людей і міняти прізвища. Президенту України потрібно міняти стратегію курсу управління країною...

Це шоу захисту доброго царя і знищення поганих бояр. Ми в цьому шоу брати участь не будемо. Це все абсурд, не міністри винні у розвалі управління країною, а президент несе відповідальність.

Ми йдемо із залу зараз".

Деталі: Водночас, для позитивного голосування щодо відставки міністра необхідна підтримка 226 нардепів. У залі ж зареєструвалось лише 230 обранців.

Що передувало: Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням. Подання щодо відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова до Ради подав прем’єр Денис Шмигаль.

18 травня Рада зібралась, щоб розглянути питання відставок.