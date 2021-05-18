"Батькивщина" устроила демарш на заседании об отставках министров

Парламентская фракция "Батькивщина" решила покинуть сессионный зал во время заседания, на котором рассматриваются отставки трех министров правительства.

Источник: лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады

Прямая речь Тимошенко: "Мы то знаем, что сегодня абсолютная власть Зеленского. У него есть все: правительство, большинство в парламенте, силовые структуры, его всего, его страна.

Все в парламенте понимают, что это политика президента, но шоу которое выдается по телевидению, оно свидетельствует о другом. Президент пытается переложить ответственность на своих бояр. И поэтому чехарда в правительстве, замены министров. И поэтому министров надо заменять, не переставлять людей и менять фамилии. Президенту Украины нужно менять стратегию курса управления страной ...

Это шоу защиты доброго царя и уничтожения плохих бояр. Мы в этом шоу участвовать не будем. Это все бред, не министры виновные в развале управления страной, а президент несет ответственность.

Мы идем из зала сейчас".

Детали: В то же время, для положительного голосования по отставке министра необходима поддержка 226 нардепов. В зале же зарегистрировалось только 230 избранников.

Что предшествовало: Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в Совет подал премьер Денис Шмыгаль.

18 мая Рада собралась, чтобы рассмотреть вопрос отставок.