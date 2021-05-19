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В США полностью вакцинировали половину взрослого населения

Среда, 19 мая 2021, 00:43
В США полностью вакцинировали половину взрослого населения

Около 60% взрослых в США получили хотя бы одну прививку, и почти 48% взрослых полностью вакцинированы.

Источник: CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: В частности, среди пожилых людей почти 85% получили хотя бы одну прививку и около 73% - полностью вакцинированы.

Как отмечается, семь штатов достигли цели администрации Байдена вакцинировать не менее 70% взрослых хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19 до 4 июля.

В среднем в США делают 1,8 млн прививок в день. CNN отмечает, что средний семидневный темп введения вакцины снижается.

Напомним: Вакцинация в США началась 14 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСША
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