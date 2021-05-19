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У Міноборони думають над покупкою системи на кшталт "Залізного купола"

Середа, 19 травня 2021, 02:30
У Міноборони думають над покупкою системи на кшталт Залізного купола

У Міноборони розглядають можливість купівлі системи на кшталт "Залізного купола", яка зараз діє в Ізраїлі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на міністра оборони Андрія Тарана

Пряма мова: "Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони.

Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола".

Нагадаємо: "Купол" розробила приватна компанія Rafael Advanced Defense System LTD. Батарея "Залізного купола" складається з блоку управління, радіолокаційної системи  виявлення і супроводу і пускового пристрою з трьох вертикальних пускових установок по 20 ракет-перехоплювачів кожна. Ракета-перехоплювач використовує детонатор для підриву ворожої ракети в повітрі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Таран АндрійМіноборони
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