В Минобороны думают над покупкой системы типа "Железного купола"

В Минобороны рассматривают возможность покупки системы по типу "Железного купола", которая сейчас действует в Израиле.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана

Прямая речь: "Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны.

Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола".

Напомним: "Купол" разработала частная компания Rafael Advanced Defense System LTD. Батарея "Железного купола" состоит из блока управления, радиолокационной системы обнаружения и сопровождения и пускового устройства из трех вертикальных пусковых установок по 20 ракет-перехватчиков каждая. Ракета-перехватчик использует детонатор для подрыва вражеской ракеты в воздухе.