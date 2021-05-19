ЗМІ: До перевороту провайдерам у М’янмі наказали встановити ПЗ для прослуховування громадян
За кілька місяців до держперевороту, вчиненого військовими в М'янмі 1 лютого, провайдерам телекомунікаційних та інтернет-послуг країни наказали встановити ПЗ, що дозволило б армії підслуховувати розмови громадян.
Джерело: джерела Reuters, безпосередньо знайомі з цим планом
Деталі: За словами джерел, ця технологія дає військовим можливість прослуховувати дзвінки, переглядати текстові повідомлення та веб-трафік, електронну пошту, відстежувати місце розташування користувачів.
Згідно з трьома джерелами в компаніях, знайомих з системою спостереження, не всі телекомунікаційні компанії і інтернет-провайдери встановили ПЗ.
Як зазначається, план є частиною зусиль армії з розгортання систем спостереження і контролю над Інтернетом, аби відстежувати опонентів, придушувати протести і перекривати канали для будь-якого майбутнього інакомислення.
Ідея так званого "законного перехоплення" була вперше озвучена владою М'янми в кінці 2019 року, але вимога встановити таку технологію з'явилося тільки в кінці 2020 року, повідомили кілька джерел, додавши, що їх попередили, щоб вони не говорили про це. Про плани перехоплення публічно повідомила норвезька компанія Telenor в щорічному звіті про свій бізнес в М'янмі у грудні.
Бюджетні документи на 2019 і 2020 роки уряду на чолі з Аунг Сан Су Чжі, що не були розголошені публічно, містять інформацію про заплановані закупівлі шпигунських програм і запчастин на 4 млн доларів, а також про технології вилучення даних і злому телефонів. Документи були надані групою активістів "Справедливість для М'янми" і перевірені журналістами Reuters.
За словами лабораторії безпеки Amnesty International і трьох інших технічних експертів, технології для перехоплення, зазначені в державних бюджетних документах, дозволять збирати дані про те, кому й коли користувачі дзвонять, як довго, а також перехоплювати контент.
Передісторія:
- Військові 1 лютого захопили владу в М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
- 14 лютого у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
- Після держперевороту в країні спалахнули протести.
- 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
- Станом на 11 квітня у країні загинули понад 700 людей.