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СМИ: До переворота провайдерам в Мьянме приказали установить ПО для прослушки граждан

Среда, 19 мая 2021, 03:30
СМИ: До переворота провайдерам в Мьянме приказали установить ПО для прослушки граждан

За несколько месяцев до госпереворота, совершенного военными в Мьянме 1 февраля, провайдерам телекоммуникационных и интернет-услуг страны приказали установить ПО, что позволило бы армии подслушивать разговоры граждан.

Источник: источники Reuters, непосредственно знакомые с этим планом

Детали: По словам источников, эта технология дает военным возможность прослушивать звонки, просматривать текстовые сообщения и веб-трафик, электронную почту, отслеживать местоположение пользователей.

Согласно трем источникам в компаниях, знакомых с системой наблюдения, не все телекоммуникационные компании и интернет-провайдеры установили ПО.

Как отмечается, план является частью усилий армии по развертыванию систем наблюдения и контроля над Интернетом, чтобы отслеживать оппонентов, подавлять протесты и перекрывать каналы для любого будущего инакомыслия.

Идея так называемого "законного перехвата" была впервые озвучена властями Мьянмы в конце 2019 года, но требование установить такую ​​технологию появилось только в конце 2020 года, сообщили несколько источников, добавив, что их предупредили, чтобы они не говорили об этом. О планах перехвата публично сообщила норвежская компания Telenor в ежегодном отчете о своем бизнесе в Мьянме в декабре.

Бюджетные документы на 2019 и 2020 годы правительства во главе с Аун Сан Су Чжи, которые  не были разглашены публично, содержат информацию о запланированных закупках шпионских программ и запчастей на 4 млн долларов, а также о технологии извлечения данных и взлома телефонов. Документы были предоставлены группой активистов "Справедливость для Мьянмы" и проверены журналистами Reuters.

По словам лаборатории безопасности Amnesty International и трех других технических экспертов, технологии для перехвата, указанные в государственных бюджетных документах, позволят собирать данные о том, кому и когда пользователи звонят, как долго, а также перехватывать контент.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • 14 февраля в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.

Темы: интернет
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