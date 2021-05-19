Аксенов принес присягу нардепа под крики "Ганьба"
Среда, 19 мая 2021, 10:56
В Верховной Раде принес присягу нардепа бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов и имеет российский паспорт.
Источник: заседание Верховной Рады 19 мая
Детали: Народные избранники заблокировали трибуну парламента, потому Аксенову пришлось присягать с места.
Пока он зачитывал присягу, народные депутаты скандировали: "Ганьба".
Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк объявила публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову о том, действительно ли обладает Аксьон паспортом другой страны.
Она требует от СБУ дать официальное разъяснение по этому вопросу и проинформировать нардепов и общество.
Предыстория:
- Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
- В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
- Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
- Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
- На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Украинская правда