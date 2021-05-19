Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аксенов принес присягу нардепа под крики "Ганьба"

Среда, 19 мая 2021, 10:56

В Верховной Раде принес присягу нардепа бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов и имеет российский паспорт.

Источник: заседание Верховной Рады 19 мая

Детали: Народные избранники заблокировали трибуну парламента, потому Аксенову пришлось присягать с места.

Пока он зачитывал присягу, народные депутаты скандировали: "Ганьба".

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк объявила публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову о том, действительно ли обладает Аксьон паспортом другой страны.

Она требует от СБУ дать официальное разъяснение по этому вопросу и проинформировать нардепов и общество.

 
фото: Telegram нардепа ГончаренкО

Предыстория:

  • Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
  • В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
  • Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
  • Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
  • На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша будет вакцинировать заробитчан из Украины на границе

5 138 больных COVID и 2 269 госпитализированных за сутки в Украине

Главные новости вторника и ночи: Евровидение, отставка министров

В США изменили характер расследования насчет бизнес-империи Трампа — теперь уголовное

Испания стянула войска в эксклав Сеута на фоне рекордного наплыва мигрантов

США призвали Израиль свернуть операции в Секторе Газа — AP

Все новости...
Верховная Рада
На внеочередном заседании в четверг Рада рассмотрит 8 вопросов
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
"Батькивщина" устроила демарш на заседании об отставках министров
Последние новости
10:57
Госдума РФ единогласно денонсировала Договор по открытому небу
10:56
Аксенов принес присягу нардепа под крики "Ганьба"
10:19
Китай запретил финансовым учреждениям вести криптовалютный бизнес
09:56
Минкульт определил перечень памятников в различных регионах, которые нужно реставрировать
09:53
Блинкен заявил главе МИД Германии, что США будут противодейстовать "Северному потоку-2"
09:37
Украину накроет сильный ветер
09:31
Курс биткоина упал ниже отметки в 40 тысяч долларов: в чем причина
09:01
Польша будет вакцинировать заробитчан из Украины на границе
08:59
США введут санкции против 4 кораблей, строящих "Северный поток-2" – СМИ
08:52
В Украине 37,5 тысяч человек полностью вакцинированы против коронавируса
Все новости...