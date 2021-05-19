Аксенов принес присягу нардепа под крики "Ганьба"

В Верховной Раде принес присягу нардепа бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов и имеет российский паспорт.

Источник: заседание Верховной Рады 19 мая

Детали: Народные избранники заблокировали трибуну парламента, потому Аксенову пришлось присягать с места.

Пока он зачитывал присягу, народные депутаты скандировали: "Ганьба".

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк объявила публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову о том, действительно ли обладает Аксенов паспортом другой страны.

Она требует от СБУ дать официальное разъяснение по этому вопросу и проинформировать нардепов и общество.

фото: Telegram нардепа ГончаренкО

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