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Аксенов принес присягу нардепа под крики: "Ганьба"

Среда, 19 мая 2021, 10:56
Аксенов принес присягу нардепа под крики: Ганьба

В Верховной Раде принес присягу нардепа бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов и имеет российский паспорт.

Источник: заседание Верховной Рады 19 мая

Детали: Народные избранники заблокировали трибуну парламента, потому Аксенову пришлось присягать с места.

Пока он зачитывал присягу, народные депутаты скандировали: "Ганьба".

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк объявила публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову о том, действительно ли обладает Аксенов паспортом другой страны.

Она требует от СБУ дать официальное разъяснение по этому вопросу и проинформировать нардепов и общество.

 
фото: Telegram нардепа ГончаренкО

Предыстория:

  • Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
  • В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
  • Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
  • Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
  • На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадасепаратизмРосcияДонецкая область
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