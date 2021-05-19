Держдума РФ одностайно денонсувала Договір щодо відкритого неба
Середа, 19 травня 2021, 10:57
Державна дума Російської Федерації ухвалила законопроєкт про денонсацію Договору з відкритого неба.
Джерело: ТАСС
Деталі: Депутати Держдуми на засіданні в середу одностайно ухвалили законопроєкт, внесений президентом Росії Володимиром Путіним.
Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послугувало рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.
Передісторія:
- США вийшли з Договору про відкрите небо у 2020 році через те, що Росія порушувала цю угоду.
- Президент Росії Володимир Путін 11 травня 2021 року вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Договору про відкрите небо.