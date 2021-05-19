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Держдума РФ одностайно денонсувала Договір щодо відкритого неба

Середа, 19 травня 2021, 10:57

Державна дума Російської Федерації ухвалила законопроєкт про денонсацію Договору з відкритого неба.

Джерело: ТАСС

Деталі: Депутати Держдуми на засіданні в середу одностайно ухвалили законопроєкт, внесений президентом Росії Володимиром Путіним.

Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послугувало рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.

Теми: РосіяСШАсвітзброяавіа


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