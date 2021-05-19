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Госдума РФ единогласно денонсировала Договор по открытому небу

Среда, 19 мая 2021, 10:57
Госдума РФ единогласно денонсировала Договор по открытому небу

Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Источник: ТАСС

Детали: Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно приняли законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Предыстория:

  • США вышли из Договора об открытом небе в 2020 году из-за того, что Россия нарушала это соглашение.
  • Президент России Владимир Путин 11 мая 2021 года внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

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Темы: РосcияСШАмироружиеавиа
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