Госдума РФ единогласно денонсировала Договор по открытому небу

Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Источник: ТАСС

Детали: Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно приняли законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.