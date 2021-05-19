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Госдума РФ единогласно денонсировала Договор по открытому небу

Среда, 19 мая 2021, 10:57

Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Источник: ТАСС

Детали: Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно приняли законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Темы: РосcияСШАмироружиеавиа


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