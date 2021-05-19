"Голос" уже заявив, що не буде голосувати за нових міністрів

Фракція "Голос" не буде голосувати за призначення нових міністрів охорони здоров‘я, економіки та транспорту.

Джерело: заява голови фракції Ярослава Железняка

Пряма мова Железняка: "Запропоновані кандидатури можуть обговорюватись. Але, наприклад, Віктор Ляшко як заступник міністра охорони здоров’я теж частково несе відповідальність за провали міністерства у рік пандемії.

Фракція "Голос", як опозиція, не голосуватиме за ці призначення".

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