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"Голос" уже заявив, що не буде голосувати за нових міністрів

Середа, 19 травня 2021, 15:09
Голос уже заявив, що не буде голосувати за нових міністрів

Фракція "Голос" не буде голосувати за призначення нових міністрів охорони здоров‘я, економіки та транспорту.

Джерело: заява голови фракції Ярослава Железняка

Пряма мова Железняка: "Запропоновані кандидатури можуть обговорюватись. Але, наприклад, Віктор Ляшко як заступник міністра охорони здоров’я теж частково несе відповідальність за провали міністерства у рік пандемії.

Фракція "Голос", як опозиція, не голосуватиме за ці призначення".

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Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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