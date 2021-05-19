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Раді запропонували призначити главою МОЗ Ляшка

Середа, 19 травня 2021, 11:22

До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Джерело: заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі Українській правді, нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина

Деталі: За словами Кравчук, ще 18 травня фракція "Слуга народу" внесла пропозицію про призначення Ляшка міністром охорони здоров'я. 

Стефанишина додала, що комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування невідкладно розгляне це подання на засіданні 19 травня.

Крім того, "Слуга народу" внесла подання про призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури та Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки.

Усі три подання із пропозиціями "Слуги народу" прем'єр вніс до парламенту. 

У "Слузі народу" сподіваються, що Рада 20 травня зможе розглянути у сесійній залі питання про ці 3 призначення. 

 

Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • 15 травня Ляшко відмовився коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров‘я.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЛяшкоМОЗКабінет міністрівСтепановСлуга народу


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