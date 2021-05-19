"Голос" уже заявил, что не будет голосовать за новых министров

Фракция "Голос" не будет голосовать за назначение новых министров здравоохранения, экономики и транспорта.

Источник: заявление председателя фракции Ярослава Железняка

Прямая речь Железняка: "Предложенные кандидатуры могут обсуждаться. Но, например, Виктор Ляшко как заместитель министра здравоохранения тоже частично несет ответственность за провалы министерства в год пандемии.

Фракция "Голос", как оппозиция, не будет голосовать за эти назначения".

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