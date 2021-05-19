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"Голос" уже заявил, что не будет голосовать за новых министров

Среда, 19 мая 2021, 15:09
Голос уже заявил, что не будет голосовать за новых министров

Фракция "Голос" не будет голосовать за назначение новых министров здравоохранения, экономики и транспорта.

Источник: заявление председателя фракции Ярослава Железняка

Прямая речь Железняка: "Предложенные кандидатуры могут обсуждаться. Но, например, Виктор Ляшко как заместитель министра здравоохранения тоже частично несет ответственность за провалы министерства в год пандемии.

Фракция "Голос", как оппозиция, не будет голосовать за эти назначения".

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Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
  • В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров
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