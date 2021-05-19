"Голос" уже заявил, что не будет голосовать за новых министров
Среда, 19 мая 2021, 15:09
Фракция "Голос" не будет голосовать за назначение новых министров здравоохранения, экономики и транспорта.
Источник: заявление председателя фракции Ярослава Железняка
Прямая речь Железняка: "Предложенные кандидатуры могут обсуждаться. Но, например, Виктор Ляшко как заместитель министра здравоохранения тоже частично несет ответственность за провалы министерства в год пандемии.
Фракция "Голос", как оппозиция, не будет голосовать за эти назначения".
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Предыстория:
- 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
- В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
Украинская правда