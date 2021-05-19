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Посадовців ДСНС судитимуть за фейкову ліквідацію пожеж на Луганщині

Середа, 19 травня 2021, 17:15

Шістьох посадовців управління Державної служби надзвичайних ситуації на Луганщині судитимуть за підробку документів, які створювали видимість їх ефективної ліквідації масштабних пожеж області. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зокрема, обвинувальний акт було направлено до суду щодо начальника  одного з відділів Головного управління ДСНС України в Луганській області. Йому інкримінують підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб. 

Також прокуратура направила обвинувальні акти щодо п’ятьох співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів – за фактом службового підроблення.

Слідство стверджує, що інспектори за вказівкою начальника підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі. Мета підроблення – створення видимості про ефективну ліквідацію пожежі. 

Вказується, що до офіційної документації вони вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.

Проте слідство встановило, що насправді таких виїздів не було. Водночас співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

В ОГПУ нагадали, що на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Що передувало: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Луганщині.

Передісторія:

Українська правда
Теми: пожежапрокуратураДСНСЛуганська область


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