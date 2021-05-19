Посадовців ДСНС судитимуть за фейкову ліквідацію пожеж на Луганщині
Шістьох посадовців управління Державної служби надзвичайних ситуації на Луганщині судитимуть за підробку документів, які створювали видимість їх ефективної ліквідації масштабних пожеж області.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: Зокрема, обвинувальний акт було направлено до суду щодо начальника одного з відділів Головного управління ДСНС України в Луганській області. Йому інкримінують підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб.
Також прокуратура направила обвинувальні акти щодо п’ятьох співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів – за фактом службового підроблення.
Слідство стверджує, що інспектори за вказівкою начальника підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі. Мета підроблення – створення видимості про ефективну ліквідацію пожежі.
Вказується, що до офіційної документації вони вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.
Проте слідство встановило, що насправді таких виїздів не було. Водночас співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.
В ОГПУ нагадали, що на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.
Що передувало: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Луганщині.
Передісторія:
- Восени 2020 року на Луганщині почалися масштабні пожежі.
- Тоді повідомлялось про про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.