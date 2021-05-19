Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовців ДСНС судитимуть за фейкову ліквідацію пожеж на Луганщині

Середа, 19 травня 2021, 17:15
Посадовців ДСНС судитимуть за фейкову ліквідацію пожеж на Луганщині

Шістьох посадовців управління Державної служби надзвичайних ситуації на Луганщині судитимуть за підробку документів, які створювали видимість їх ефективної ліквідації масштабних пожеж області. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зокрема, обвинувальний акт було направлено до суду щодо начальника  одного з відділів Головного управління ДСНС України в Луганській області. Йому інкримінують підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб. 

Також прокуратура направила обвинувальні акти щодо п’ятьох співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів – за фактом службового підроблення.

Слідство стверджує, що інспектори за вказівкою начальника підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі. Мета підроблення – створення видимості про ефективну ліквідацію пожежі. 

Вказується, що до офіційної документації вони вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.

Проте слідство встановило, що насправді таких виїздів не було. Водночас співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

В ОГПУ нагадали, що на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Що передувало: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Луганщині.

Передісторія:

Українська правда
Теми: пожежапрокуратураДСНСЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: