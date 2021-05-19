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Чиновников ГСЧС будут судить за фейковую ликвидацию пожаров на Луганщине

Среда, 19 мая 2021, 17:15

Шестерых должностных лиц управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области будут судить за подделку документов, которые создавали видимость их эффективной ликвидации масштабных пожаров области.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: В частности, обвинительный акт был направлен в суд в отношении начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Ему инкриминируют подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц.

Также прокуратура направила обвинительные акты по пяти сотрудникам подчиненных территориальных подразделений – по факту служебного подлога.

Следствие утверждает, что инспекторы по указанию начальника подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 году на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе. Цель подделки – создание видимости об эффективной ликвидации пожара.

Указывается, что в официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.

Однако следствие установило, что на самом деле таких выездов не было. В то же время сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

В ОГПУ напомнили, что на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Что предшестовало: Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителю одного из отделов управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Предыстория:

  • Осенью на Луганщине начались масштабные пожары.
  • Тогда сообщалось о 9 погибших и 12 госпитализированных.

Украинская правда
Темы: пожарпрокуратураГСЧСЛуганская область


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