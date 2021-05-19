Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет

З ексзаступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка, якого підозрюють у виведенні 136 млн грн, зняли браслет, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про подовження цього запобіжного заходу.

Джерело: речниця САП Ольга Постолюк, яку цитує "Радіо Свобода", ухвала суду від 21 квітня

Суд ухвалив відповідне рішення ще 21 квітня. В самій ухвалі вказується, що прокурор САП не просив про продовження вимоги носіння браслету, а також "відсутня технічна можливість" застосування браслета.

За словами Постолюк, застосування браслету визнали технічно неможливим з огляду на житло, в якому Яценко перебуває на домашньому арешті.

Вона зазначила, що висновки про технічну неможливість застосування електронного браслета надала Національна поліція.

Пряма мова Постолюк: "У зв’язку з технічними причинами неможливо було застосувати електронний засіб контролю саме за місцем проживання підозрюваного. Всі інші зобов’язання, які були покладені на нього судом, залишилися".

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