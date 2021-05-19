Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет

Середа, 19 травня 2021, 17:59

З ексзаступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка, якого підозрюють у виведенні 136 млн грн, зняли браслет, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про подовження цього запобіжного заходу.

Джерело: речниця САП Ольга Постолюк, яку цитує "Радіо Свобода", ухвала суду від 21 квітня

Суд ухвалив відповідне рішення ще 21 квітня. В самій ухвалі вказується, що прокурор САП не просив про продовження вимоги носіння браслету, а також "відсутня технічна можливість" застосування браслета.  

За словами Постолюк, застосування браслету визнали технічно неможливим з огляду на житло, в якому Яценко перебуває на домашньому арешті.

Вона зазначила, що висновки про технічну неможливість застосування електронного браслета надала Національна поліція.

Пряма мова Постолюк: "У зв’язку з технічними причинами неможливо було застосувати електронний засіб контролю саме за місцем проживання підозрюваного. Всі інші зобов’язання, які були покладені на нього судом, залишилися".

Передісторія:

  • Яценка підозрюють у виведенні разом зі спільниками із "Приватбанку" понад 136 млн грн на підконтрольну компанію "Інгосстрах".
  • На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екстопменеджерів та ексакціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.
  • Правоохоронці 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України.
  • За кілька днів після затримання Вищий антикорупційний суд відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави. Заставу в розмірі 52 мільйонів було внесено і Яценко вийшов із СІЗО.

Теми: ПриватАнтикорупційна прокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року

Комітет Ради майже одностайно підтримав призначення Ляшка міністром

Рада провалила створення ТСК у "справі вагнерівців", але підтримала іншу

фотоЕстонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС

відеоАксьонов про громадянство РФ: Хтось бачив мій російський паспорт?

відеоЧаус пообіцяв "здати викрадачів": адвокат не вірить у добровільність його заяв

Усі новини...
Приват
Банк Англії визнав законною bail-in єврооблігацій Приватбанку на 595 мільйонів доларів
Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ
Антимонопольний комітет відкрив справи проти "Приватбанку" та "Ощадбанку"
Останні новини
18:30
Киянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі
18:15
Гривня стабільна на закритті міжбанку
18:05
Рада звернеться до "Венеційки" щодо проєкту про місцеві референдуми
17:59
Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет
17:52
У мережі працюють шахраї, які продають фейкові відповіді на ЗНО-2021
17:51
Якщо стане міністром: Ляшко за літо обіцяє вакцинувати 5 млн українців
17:44
Столичний Гостиний двір став пам'яткою національного значення
17:28
У Міненерго призначили нову заступницю міністра
17:17
У Києві невідомі пошкодили дефібрилятори на станціях метро
17:15
Посадовців ДСНС судитимуть за фейкову ліквідацію пожеж на Луганщині
Усі новини...