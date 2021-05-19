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Дело "Приватбанка": с Яценко, самолет которого заворачивали в Киев, уже месяц как сняли браслет

Среда, 19 мая 2021, 17:59
Дело Приватбанка: с Яценко, самолет которого заворачивали в Киев, уже месяц как сняли браслет

С экс-заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко, которого подозревают в выводе 136 млн грн, сняли браслет, поскольку Специализированная антикоррупционная прокуратура не ходатайствовала о продлении этой меры пресечения.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, которую цитирует "Радио Свобода", решение суда от 21 апреля

Суд принял соответствующее решение еще 21 апреля. В самом постановлении указывается, что прокурор САП не просил о продлении требования ношение браслета, а также "отсутствует техническая возможность" применения браслета.

По словам Постолюк, применение браслета признали технически невозможным ввиду жилья, в котором Яценко находится на домашнем аресте.

Она отметила, что выводы о технической невозможности применения электронного браслета предоставила Национальная полиция.

Прямая речь Постолюк: "В связи с техническими причинами невозможно было применить электронное средство контроля именно по месту жительства подозреваемого. Все остальные обязательства, которые были возложены на него судом, остались".

Предыстория:

  • Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из "Приватбанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".
  • В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
  • Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержалитоп-фигуранта дела о Приватбанке Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины.
  • Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Залог в размере 52 миллионов был внесен и Яценко вышел из СИЗО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПриватАнтикоррупционная прокуратура
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