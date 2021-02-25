Справа Приватбанку: Яценко вийшов під заставу в 52 мільйони
Четвер, 25 лютого 2021, 14:24
Підозрюваний у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко вийшов під заставу.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП
Пряма мова: "За ексзаступника керівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис грн".
Деталі: Чемерис зазначила, що заставу внесло товариство, але назву його суд не може оприлюднювати.
Українська правда