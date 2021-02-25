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Справа Приватбанку: Яценко вийшов під заставу в 52 мільйони

Четвер, 25 лютого 2021, 14:24

Підозрюваний у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко вийшов під заставу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "За ексзаступника керівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис грн".

Деталі: Чемерис зазначила, що заставу внесло товариство, але назву його суд не може оприлюднювати.

Українська правда
Теми: Приватбанк


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