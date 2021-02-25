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Справа Приватбанку: за Яценка внесли заставу в 52 мільйони

Четвер, 25 лютого 2021, 13:24
Справа Приватбанку: за Яценка внесли заставу в 52 мільйони

За підозрюваного у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимира Яценка внесли заставу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "За ексзаступника керівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис грн".

Деталі: Чемерис зазначила, що заставу внесло товариство, але назву його суд не може оприлюднювати.

Що передувало: 24 лютого Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Альтернативою арешту суд визначив заставу у розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень. Прокурори вимагали для Яценка заставу в 137 мільйонів.

Передісторія:

  • 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.
  • Його підозрюють у привласненні майна.
  • Колишні топменеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.
  • Яценко вилетів з України до Австрії на літаку компанії Коломойського "Роза Вітрів".
  • На початку 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда

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Теми: Приватбанк
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