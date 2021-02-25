Справа Приватбанку: за Яценка внесли заставу в 52 мільйони
За підозрюваного у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимира Яценка внесли заставу.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП
Пряма мова: "За ексзаступника керівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис грн".
Деталі: Чемерис зазначила, що заставу внесло товариство, але назву його суд не може оприлюднювати.
Що передувало: 24 лютого Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Альтернативою арешту суд визначив заставу у розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень. Прокурори вимагали для Яценка заставу в 137 мільйонів.
Передісторія:
- 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.
- Його підозрюють у привласненні майна.
- Колишні топменеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.
- Яценко вилетів з України до Австрії на літаку компанії Коломойського "Роза Вітрів".
- На початку 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.