Через погрози школярів поліція посилила охорону столичної школи

18 травня під час моніторингу мережі Інтернет у Telegram працівники кіберполіції побачили груповий чат під назвою "Колумбайн – возрождение" з майже 200 людьми. В чаті лунали погрози щодо столичної школи №250.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Під час аналізу змісту листування між учасниками чату правоохоронці виявили розміщене об 20:21 повідомлення наступного змісту: "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда".

О 20:40 інший користувач цього ж чату розмістив фото рушниці "ІЖ 81", яку, як вбачається зі змісту повідомлення, він нібито викрав у свого батька.

Поліція одразу відкрила провадження та посилила охорону школи №250 у Києві.

Поліція пояснила, що після трагічних подій щодо масового вбивства 11 травня у російській школі, правоохоронці посилено реагують на подібне спілкування в інтернеті.

Правоохоронці встановили автора першого повідомлення – ним виявився 15-річний учень іншої школи. Під час обшуків у нього вдома вилучили мобільний телефон та ПК. Хлопець сказав, що повідомлення написав жартома, а з автором посту про рушницю незнайомий.

З учнем та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду та наразі встановлюють особу і місцезнаходження іншого користувача чату, який виклав фото рушниці.

Передісторія: