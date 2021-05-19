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Через погрози школярів поліція посилила охорону столичної школи

Середа, 19 травня 2021, 18:54

18 травня під час моніторингу мережі Інтернет у Telegram працівники кіберполіції побачили груповий чат під назвою "Колумбайн – возрождение" з майже 200 людьми. В чаті лунали погрози щодо столичної школи №250.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Під час аналізу змісту листування між учасниками чату правоохоронці виявили розміщене об 20:21 повідомлення наступного змісту: "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда".

О 20:40 інший користувач цього ж чату розмістив фото рушниці "ІЖ 81", яку, як вбачається зі змісту повідомлення, він нібито викрав у свого батька.

Поліція одразу відкрила провадження та посилила охорону школи №250 у Києві.

Поліція пояснила, що після трагічних подій щодо масового вбивства 11 травня у російській школі, правоохоронці посилено реагують на подібне спілкування в інтернеті.

Правоохоронці встановили автора першого повідомлення – ним виявився 15-річний учень іншої школи. Під час обшуків у нього вдома вилучили мобільний телефон та ПК. Хлопець сказав, що повідомлення написав жартома, а з автором посту про рушницю незнайомий.

З учнем та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду та наразі встановлюють особу і місцезнаходження іншого користувача чату, який виклав фото рушниці.

 

Передісторія:

  • В результаті стрілянини в російській школі в Казані загинули 11 осіб — російські відомства повідомляють, що нападник діяв самостійно. 
  • 17-річний Ільназ Галявієв, випускник цієї ж школи, начебто пішов на злочин заради помсти.

Українська правда
Теми: Київполіціядіти


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