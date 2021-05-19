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Из-за угроз школьников полиция усилила охрану столичной школы

Среда, 19 мая 2021, 18:54

18 мая во время мониторинга сети Интернет Telegram работники киберполиции увидели групповой чат под названием "Колумбайн - возрождение" с почти 200 людьми. В чате звучали угрозы по поводу столичной школы №250.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: При анализе содержания переписки между участниками в чате правоохранители обнаружили размещенное в 20:21 сообщение следующего содержания: "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда".

В 20:40 другой пользователь этого же чата разместил фото ружья "ИЖ 81", которое, как следует из содержания сообщения, он якобы похитил у своего отца.

Полиция сразу открыла производство и усилила охрану школы №250 в Киеве.

Полиция объяснила, что после трагических событий о массовом убийстве 11 мая в российской школе, правоохранители усиленно реагируют на подобное общение в интернете.

Правоохранители установили автора первого сообщения - им оказался 15-летний ученик другой школы. Во время обысков у него дома изъяли мобильный телефон и ПК. Парень сказал, что сообщение написал в шутку, а с автором поста о ружье незнакомый.

С учеником и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу и сейчас устанавливают личность и местонахождение другого пользователя чата, который выложил фото ружья.

 

Что было раньше:

  • В результате стрельбы в российской школе в Казани погибли 11 человек — российские ведомства сообщают, что нападающий действовал самостоятельно. Его ликвидировали на месте происшествия.
  • 17-летний Ильназ Галявиев выпускник этой же школы, якобы пошел на преступление ради мести.

Украинская правда
Темы: Киевполициядети


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