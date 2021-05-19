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ТКГ договорилась разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотой"

Среда, 19 мая 2021, 20:25

Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Источник: пресс-служба Украинской делегации ТКГ

Детали: Отмечается, что координатор Гуманитарной подгруппы Посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти КПВВ, чтобы проверить выполнение условий для их открытия.

Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования плану допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, несмотря на то, что большинство из таких объектов находится именно на участках, предварительно запланированных для разминирования в соответствии с решениями лидеров "Нормандской четверки" по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года.

Присутствующие договорились, что эти меры отработают на следующих заседаниях подгруппы.

Дословно: "Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует российская сторона".

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассоккупация


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