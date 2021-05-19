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Білий дім наголосив, що виступає проти "Північного потоку-2"

Середа, 19 травня 2021, 22:31
Білий дім наголосив, що виступає проти Північного потоку-2

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода, яка загрожує безпеці України та союзників НАТО.

Джерело: заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Адміністрація Байдена чітко заявляла, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода.

Це російський геополітичний проєкт, який загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України та партнерів і союзників на східному фланзі НАТО".

Що було раніше:

  • ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Байдена повідомляли, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, щоб "не розривати відносини з Німеччиною".
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати мають намір протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти, зокрема, за допомогою проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Теми: СШАПівнічний потік-2
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