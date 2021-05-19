Білий дім наголосив, що виступає проти "Північного потоку-2"

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода, яка загрожує безпеці України та союзників НАТО.

Джерело: заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Адміністрація Байдена чітко заявляла, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода.

Це російський геополітичний проєкт, який загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України та партнерів і союзників на східному фланзі НАТО".

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