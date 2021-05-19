Белый дом отметил, что выступает против "Северного потока-2"
Среда, 19 мая 2021, 22:31
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что трубопровод "Северный поток-2" - это плохая сделка, которая угрожает безопасности Украины и союзников НАТО.
Источник: заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки"
Прямая речь: "Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод "Северный поток-2"- это плохая сделка.
Это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины и партнеров и союзников на восточном фланге НАТО".
Что было раньше:
- СМИ со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщали, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, чтобы "не разрывать отношения с Германией".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективной безопасности трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекту газопровода "Северный поток-2".