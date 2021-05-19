Белый дом отметил, что выступает против "Северного потока-2"

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что трубопровод "Северный поток-2" - это плохая сделка, которая угрожает безопасности Украины и союзников НАТО.

Источник: заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод "Северный поток-2"- это плохая сделка.

Это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины и партнеров и союзников на восточном фланге НАТО".

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