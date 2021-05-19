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Белый дом отметил, что выступает против "Северного потока-2"

Среда, 19 мая 2021, 22:31
Белый дом отметил, что выступает против Северного потока-2

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что трубопровод "Северный поток-2" - это плохая сделка, которая угрожает безопасности Украины и союзников НАТО.

Источник: заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод "Северный поток-2"- это плохая сделка.

Это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины и партнеров и союзников на восточном фланге НАТО".

Что было раньше:

  • СМИ со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщали, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, чтобы "не разрывать отношения с Германией".
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективной безопасности трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекту газопровода "Северный поток-2".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСеверный поток-2
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