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У Верховному суді скасували протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом

Неділя, 2 травня 2021, 02:30
У Верховному суді скасували протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом

Ввечері 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Джерело: повідомлення Верховного суду

Деталі: Окрім того, Велика палата визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87.

Як зазначається, таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу. 

Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення ВС від 28 квітня.

Шевченко не погодився  з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВС. Додатково в позові просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу. 28 квітня ВС Шевченку відмовив повністю.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • В окрузі №87 поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. 12 із них - пов’язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 - стосуються виборчого процесу.
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховний судвибори
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