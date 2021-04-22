ЦИК признала Вирастюка победителем на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия официально признала кандидата от партии "Слуга народа" Василий Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.
Источник: заседание ЦИК
Детали: Соответствующее решение комиссия приняла на заседании. Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что сейчас все судебные дела по выборам завершены, а соответственно можно перейти к установлению результатов.
В ЦИК от Окружной избирательной комиссии поступил протокол о результатах голосования. Согласно ему, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей.
Комиссия также получила обращение от избирателей из трех участков округа и от представителя кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко в отношении действий ОИК. По данным протокола, Шевченко получил 15 114 голосов, а кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 14 311 голосов.
В то же время в ЦИК отметили, что решения судов уже вступили в законную силу, а именно в них обжаловались действия Окружной избирательной комиссии.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
- Шевченко решил защищать свой результат в суде.
- 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
- 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.