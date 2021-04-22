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ЦИК признала Вирастюка победителем на выборах в Раду

Четверг, 22 апреля 2021, 20:53
ЦИК признала Вирастюка победителем на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия официально признала кандидата от партии "Слуга народа" Василий Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.

Источник: заседание ЦИК

Детали: Соответствующее решение комиссия приняла на заседании. Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что сейчас все судебные дела по выборам завершены, а соответственно можно перейти к установлению результатов.

В ЦИК от Окружной избирательной комиссии поступил протокол о результатах голосования. Согласно ему, Вирастюк получил 15 536 ​​голосов избирателей.

Комиссия также получила обращение от избирателей из трех участков округа и от представителя кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко в отношении действий ОИК. По данным протокола, Шевченко получил 15 114 голосов, а кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 14 311 голосов.

В то же время в ЦИК отметили, что решения судов уже вступили в законную силу, а именно в них обжаловались действия Окружной избирательной комиссии.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
  • 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: виборыСлуга народа
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