ЦИК признала Вирастюка победителем на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия официально признала кандидата от партии "Слуга народа" Василий Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.

Источник: заседание ЦИК

Детали: Соответствующее решение комиссия приняла на заседании. Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что сейчас все судебные дела по выборам завершены, а соответственно можно перейти к установлению результатов.

В ЦИК от Окружной избирательной комиссии поступил протокол о результатах голосования. Согласно ему, Вирастюк получил 15 536 ​​голосов избирателей.

Комиссия также получила обращение от избирателей из трех участков округа и от представителя кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко в отношении действий ОИК.

В то же время в ЦИК отметили, что решения судов уже вступили в законную силу, а именно в них обжаловались действия Окружной избирательной комиссии.

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