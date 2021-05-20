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Окупанти з гранатометів двічі обстріляли позиції ЗСУ

Четвер, 20 травня 2021, 07:51

Протягом доби 19 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, ще одне – з початку поточної доби.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

Станом на 7 годину ранку 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Нагадаємо: Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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