Окупанти з гранатометів двічі обстріляли позиції ЗСУ
Четвер, 20 травня 2021, 07:51
Протягом доби 19 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, ще одне – з початку поточної доби.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.
Станом на 7 годину ранку 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
Нагадаємо: Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.
Українська правда