Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти з гранатометів двічі обстріляли позиції ЗСУ

Четвер, 20 травня 2021, 07:51
Окупанти з гранатометів двічі обстріляли позиції ЗСУ

Протягом доби 19 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, ще одне – з початку поточної доби.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

Станом на 7 годину ранку 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Нагадаємо: Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: