Оккупанты из гранатометов дважды обстреляли позиции ВСУ

В течение суток 19 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, еще одно - с начала текущих суток.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: У Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра 20 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Напомним: Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.