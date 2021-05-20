Оккупанты из гранатометов дважды обстреляли позиции ВСУ
Четверг, 20 мая 2021, 07:51
В течение суток 19 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, еще одно - с начала текущих суток.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: У Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
По состоянию на 7:00 утра 20 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
Напомним: Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.
Украинская правда