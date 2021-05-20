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Російський суд "зобов’язав" Bellingcat виплатити Безлеру компенсацію за статті про MH17

Четвер, 20 травня 2021, 12:20
Російський суд зобов’язав Bellingcat виплатити Безлеру компенсацію за статті про MH17

Жовтневий райсуд російського Санкт-Петербурга зобов’язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити екскомандиру бойовиків на Донбасі Ігорю Безлеру компенсацію моральної шкоди за статті про збиття малайзійського "Боїнга" в Донецькій області в 2014 році.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на об'єднану пресслужбу міських судів Петербурга

Деталі: Bellingcat зобов’язали виплатити Безлеру 340 тисяч рублів (4,6 тисячі доларів), а також оприлюднити спростування відомостей про причетність Безлера до збиття рейсу MH17 на Донбасі.

Безлер наполягав на виплаті компенсації в півмільйона рублів, але суд суму знизив.

Позов проти розслідувального проєкту один із колишніх лідерів підтримуваних Росією бойовиків подав у вересні 2020 року.

Він вимагав від Bellingcat спростування публікацій, які опираються на перехоплені СБУ переговори у справі про збиття літака над Донбасом.

У цих статтях Безлера називають тільки "важливим свідком" катастрофи, але відзначають, що саме його підлеглі могли повідомити про пасажирський лайнер MH17 російським військовим – сприйнявши його за український військовий борт.

Позивач наполягав, що в Bellingcat "помилково інтерпретували" його телефонні дзвінки і "прямо ідентифікували" як особу, причетну до авіакатастрофи. Тому кожна згадка Безлера журналістами "апріорі є такою, що ганьбить його", йшлося в позові (всього, підрахували юристи, ім’я Безлера зустрічається в текстах 140 разів).

Безлер, який, за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, вимагав від журналістів видалити всі ці згадки про нього і виплатити йому пів мільйона рублів компенсації.

Після збиття літака рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року СБУ опублікувала, серед інших, дві перехоплених телефонні розмови, учасником яких був Безлер.

У грудні 2017 року Безлер з дозволу російських спецслужб вже давав свідчення Спільній слідчій групі, яка вважає, що саме через контрольовані ним території російський "Бук", з якого збили літак, переганяли по маршруту Донецьк – Єнакієве – Торез – Сніжне (звідки і був зроблений фатальний постріл по "Боїнгу") . 

У цих свідченнях, як повідомляв із посиланням на свої джерела телеканал "Настоящее время", Безлер заперечував причетність до катастрофи.

Довідка: Колишній чільний командир бойовиків російських гібридних сил на Донбасі Ігор Безлер був відомий на прізвисько "Бєс". Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У лютому 2014 року Безлер брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. 

Нинішнє місце його перебування невідоме.

Теми: MH17ДонбасвійнаРосія
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