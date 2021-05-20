Российский суд "обязал" Bellingcat выплатить Безлеру компенсацию за статьи об MH17

Октябрьский райсуд российского Санкт-Петербурга обязал группу расследователей Bellingcat выплатить экс-командиру боевиков на Донбассе Игорю Безлеру компенсацию морального ущерба за статьи о сбитом малайзийском "Боинге" в Донецкой области в 2014 году.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга

Детали: Bellingcat обязали выплатить Безлеру 340 тысяч рублей (4,6 тысячи долларов), а также обнародовать опровержение сведений о причастности Безлера к сбиванию рейса MH17 на Донбассе.

Безлер настаивал на выплате компенсации в полмиллиона рублей, но суд сумму снизил.

Иск против расследовательского проекта один из бывших лидеров поддерживаемых Россией боевиков подал в сентябре 2020 года.

Он требовал от Bellingcat опровержения публикаций, которые опираются на перехваченные СБУ переговоры по делу о сбивании самолета над Донбассом.

В этих статьях Безлера называют только "важным свидетелем" катастрофы, но отмечают, что именно его подчиненные могли сообщить о пассажирском лайнере MH17 российским военным, приняв его за украинский военный борт.

Истец настаивал, что в Bellingcat "ошибочно интерпретировали" его телефонные звонки и "прямо идентифицировали" как лицо, причастное к авиакатастрофе. Поэтому каждое упоминание Безлера журналистами "априори порочит его", говорилось в иске (всего, подсчитали юристы, имя Безлера встречается в текстах 140 раз).

Безлер, который, по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки, требовал от журналистов удалить все эти упоминания о нем и выплатить ему полмиллиона рублей компенсации.

После сбивания самолета рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года СБУ опубликовала, среди прочих, два перехваченных телефонных разговора, участником которых был Безлер.

В декабре 2017 года Безлер с разрешения российских спецслужб уже давал показания Совместной следственной группе, которая считает, что именно через контролируемые им территории российский "Бук", из которого сбили самолет, перегоняли по маршруту Донецк – Енакиево – Торез – Снежное (откуда и был сделан роковой выстрел по "Боингу").

В этих показаниях, как сообщал со ссылкой на свои источники телеканал "Настоящее время", Безлер отрицал причастность к катастрофе.

Справка: Бывший главный командир боевиков российских гибридных сил на Донбассе Игорь Безлер был известен по прозвищу "Бес". Этот гражданин России, который долгое время легально жил в Горловке (по некоторым сообщениям, он мог иметь и украинское гражданство), по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки, известной как ГРУ.

В феврале 2014 года Безлер участвовал в силовых акциях пророссийских сил во время оккупации Россией украинского Крыма, а с апреля до конца октября 2014 года командовал одним из отрядов боевиков, который контролировал Горловку и еще несколько городов Донбасса.

Нынешнее место его пребывания неизвестно.