Стало відомо, коли ЄС введе паспорти вакцинації
П'ятниця, 21 травня 2021, 07:28
Сертифікати вакцинації введуть у Євросоюзі з 1 липня.
Джерело: DW
Деталі: Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовій формі.
Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала міру "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".
Враховуватися будуть в тому числі щеплення від коронавірусу, зроблені препаратами, що не були схвалені в Євросоюзі.
Раніше Європарламент хотів обмежитися тільки вакцинами, допущеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA).
Передісторія:
- 17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.
- 25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо цієї пропозиції.
- На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.
- В уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС.