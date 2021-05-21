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Стало відомо, коли ЄС введе паспорти вакцинації

П'ятниця, 21 травня 2021, 07:28

Сертифікати вакцинації введуть у Євросоюзі з 1 липня.

Джерело: DW

Деталі: Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовій формі.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала міру "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".

Враховуватися будуть в тому числі щеплення від коронавірусу, зроблені препаратами, що не були схвалені в Євросоюзі.

Раніше Європарламент хотів обмежитися тільки вакцинами, допущеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Передісторія:

  • 17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку. 
  • 25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо цієї пропозиції.  
  • На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.
  • В уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС.

Теми: ЄСвакцинація


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