Стало відомо, коли ЄС введе паспорти вакцинації

Сертифікати вакцинації введуть у Євросоюзі з 1 липня.

Джерело: DW

Деталі: Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовій формі.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала міру "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".

Враховуватися будуть в тому числі щеплення від коронавірусу, зроблені препаратами, що не були схвалені в Євросоюзі.

Раніше Європарламент хотів обмежитися тільки вакцинами, допущеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

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